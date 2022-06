Gurias do Yucumã farão treino antes de enfrentar o Ipatinga

A equipe das Gurias do Yucumã/Flamengo de São Pedro fará um único treino antes de viajar para Minas Gerais onde enfrentará o Ipatinga, no dia 02 de julho, pelas oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro A3 de Futebol Feminino.

Com um grupo que conta com atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a equipe segue com muitas dificuldades para manter uma regularidade de treinamento. Como a maioria das atletas trabalham durante a semana, a equipe vinha treinando somente nos sábados.

Entre os dois jogos diante do Juventude o grupo não pode realizar nenhum treino, uma vez que os confrontos ocorreram em finais de semanas seguidos. Treinos físicos são feitos de forma individuais pelas próprias atletas, durante a semana, com a supervisão virtual da preparadora Mônica Botton.

Para o confronto diante do Ipatinga, como haverá um final de semana de folga, o técnico Thiago Rodriguez vai poder realizar uma atividade no próximo sábado, a partir das 14 horas, no Estádio de Derrubadas. Segundo Ildo Scapini, diretor da equipe, o treino do grupo principal será em Derrubadas, enquanto que as categorias sub-15 e sub-17 vão treinar no Campo de São Pedro, interior de Tenente Portela, no mesmo horário.

A CBF ainda não definiu como será logística da viagem para o jogo de ida contra o Ipatinga, no Estádio Ipatingão, em Minas Gerais. Scapini disse que se for da sua vontade o grupo viajará de ônibus até Chapecó, de onde irá de avião até São Paulo e na sequencia em outro voo até Minas. A tendência é que em Minas o grupo ainda faça uma viagem de ônibus ou trem de cinco hora de qualquer um dos aeroportos até Ipatinga. O custo da viagem e hospedagem será por conta da CBF.

O jogo de volta está marcado para o dia 09 de julho em Três Passos.

