Fluminense bate Avaí e dá salto na classificação do Brasileiro

O Fluminense deu um salto na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o Avaí por 2 a 0, na noite deste domingo (19) no estádio do Maracanã, com gols do argentino Germán Cano e de Matheus Martins.

VEEEEEEENCE O FLUMINENSEEEEEEE! Com gols de Germán Cano e Matheus Martins o #TimeDeGuerreiros vence o Avaí por 2 a 0 no Maracanã!

Com a vitória, a equipe das Laranjeiras subiu seis posições, alcançando os 18 pontos, na 6ª posição. Para o Leão da Ilha a derrota representou uma queda de quatro posições, para a 11ª com 17 pontos.

Apesar de abrir o placar cedo, logo aos 4 minutos com o argentino Cano (que bateu na saída do goleiro após receber de Arias), o Fluminense não teve uma boa atuação. Assim, o triunfo foi garantido apenas aos 26 minutos da etapa final, quando Matheus Martins ganhou na força da defesa adversária para bater na saída do goleiro Vladimir.

O próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileiro será no próximo domingo (26) no estádio Nilton Santos. No mesmo dia o Avaí recebe o líder Palmeiras na Ressacada.