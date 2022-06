Governador Ranolfo dá posse a novo secretário de Desenvolvimento Econômico

O governador do Estado, Ranolfo Vieira Jr, empossou, na manhã desta segunda-feira (13/6), o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença de secretários, autoridades e representantes de entidades.

Conforme Ranolfo, uma das principais missões de Maraschin será garantir a manutenção das ações implementadas pela gestão. “Joel Maraschin conhece os projetos e objetivos de nosso governo para o Desenvolvimento Econômico. Seu trabalho será dar continuidade às diversas medidas que implementamos nessa área e geraram bons resultados para o RS”, afirmou o governador.

Joel Maraschin tem 34 anos e é natural de Butiá, região carbonífera do Estado. Jornalista e empreendedor, cursa Ciências e Tecnologia na UFRGS e Gestão Pública na Unilasalle. Aos 28 anos, foi eleito um dos vereadores mais jovens de sua cidade, onde se destacou pela autoria de leis que hoje são referência no município.

“Um dos meus compromissos é seguir com as ações para promover uma mudança na cultura dos municípios", disse Maraschin - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Em março de 2021, foi nomeado secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Governo do RS. Na pasta, atuou na elaboração do programa Juro Zero, entre outras ações de desburocratização e fomento à economia no Rio Grande do Sul. “Um dos meus compromissos é seguir com as ações necessárias para promover uma mudança na cultura dos municípios, principalmente, os que ainda não estão conectados com as pequenas revoluções que acontecem no mundo. Essa transformação é fundamental para proporcionar à população gaúcha uma dignidade que só é possível por meio da geração de emprego e renda”, declarou.

O secretário anterior da pasta, o deputado Edson Brum, que vai ocupar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, compareceu à cerimônia e fez um breve balanço dos 15 meses em que esteve na secretaria. “Somente no ano passado, as entregas do governo do RS resultaram em R$ 6 bilhões de investimentos, gerando cerca de 15 mil postos de trabalho no Estado. Esse legado positivo terá continuidade na secretaria, pois Joel Maraschin é um jovem dedicado e focado em realizar entregas”, concluiu.

•Clique aqui para assistir à posse do novo secretário