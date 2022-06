Estado recebe inscrições para concurso de arquitetura de Santa Maria até o dia 15

Termina na próxima quarta-feira (15/6) o prazo de inscrição no concurso público de arquitetura para o Clube dos Ferroviários: Centro de Inovação e Economia Criativa, em Santa Maria. Promovido pelo governo do Estado por meio do projeto Iconicidades, o certame irá premiar as melhores propostas com R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil ao terceiro.

Além da premiação, a equipe classificada em primeiro lugar será contratada para desenvolver os projetos executivos e complementares, no valor de R$ 639.743,88. O prazo para envio do material para concorrer se encerra no dia 23 de junho.

Estão abertos, além do concurso de Santa Maria, também os prazos para participar de Rio Grande, Cachoeirinha e São Leopoldo. Para Pelotas, o período se encerrou no dia 9. Arquitetos de todo o país podem se inscrever.

Os termos de referência que norteiam os concursos foram elaborados em parceria entre o Estado, as prefeituras e o departamento do RS do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RS) – sendo este último o consultor e assessor técnico contratado para ajudar o Executivo estadual a montar e operar os certames. A avaliação das propostas será feita por arquitetos independentes contratados especificamente para participar das comissões julgadoras, além de um representante indicado pelo município e, no caso de Santa Maria e São Leopoldo, também um profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae).

O regramento e o andamento dos concursos podem ser acompanhados por meio do site do Iconicidades [iconicidades.rs.gov.br].

Projeto Iconicidades

Lançado em junho de 2021, o Iconicidades tem como objetivo fazer frente ao desafio de tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas e estimular a retomada e a revitalização de espaços arquitetônicos para estabelecimento de novos negócios.

Na primeira fase, um edital de chamamento aos municípios se encerrou com cinco cidades contempladas: Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo. Os critérios foram engajamento e interesse do gestor local, existência de iniciativa prévia que se adaptasse ao projeto, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e complexidade. Nesta segunda etapa, são executados cinco concursos públicos de arquitetura, para selecionar a melhor proposta para cada local indicado.

Inscrições abertas:

SANTA MARIA– Clube dos Ferroviários: Centro de Inovação e Economia Criativa

Requalificação do antigo Clube dos Ferroviários, por meio da recomposição da volumetria da edificação, tombada pelo Iphae, do restauro de elementos tombados, e da proposição de novas edificações anexas.

• Inscrições: até 15 de junho

• Entrega de propostas: até 23 de junho



RIO GRANDE– Ecoparque Turístico Molhes da Barra

Qualificação e preservação paisagística de zona de proteção ambiental por meio da criação do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, dotando o espaço de infraestrutura voltada ao turismo.

• Inscrições: até 13 de junho

• Entrega de propostas: até 20 de junho



CACHOEIRINHA– Complexo Casa de Cultura

Requalificação da Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, por meio da melhoria dos espaços da edificação histórica, complementada pela proposição de nova(s) edificação(s), e requalificação das avenidas Beira-rio e general Flores da Cunha, no trecho junto à casa.

• Inscrições: até 27 de junho

• Entrega de propostas: até 4 de julho



SÃO LEOPOLDO– Complexo Casa da Feitoria/Museu do Imigrante

Constituição de um complexo cultural englobando a reconstrução do setor que ruiu e o restauro do espaço da Casa da Feitoria/Museu do Imigrante – tombada pelo Iphae –, proposição de edificação anexa, tratamento paisagístico da área adjacente e elaboração de diretrizes para um futuro parque no qual estará inserido o conjunto.

• Inscrições: até 30 de junho

• Entrega de propostas: até 7 de julho