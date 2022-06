Aprovado projeto que reconhece Teresópolis como 'Capital Nacional do Lúpulo'

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou nesta quinta-feira (9) o projeto de lei que reconhece Teresópolis (RJ) como a Capital Nacional do Lúpulo (PL 610/2019).

O relator da matéria foi o senador Carlos Portinho (PL-RJ), que destacou que Teresópolis é cercada por montanhas e unidades de conservação, e que sua localização assegura um clima tropical de altitude propício para o desenvolvimento de culturas como a do lúpulo.

Em seu parecer, Portinho lembra que "o lúpulo é um dos ingredientes usados na fabricação de cervejas, capaz de dar à bebida características como amargor e aroma. (...) o aumento da produção de cervejas artesanais no Brasil ampliou a procura por lúpulo de qualidade, principalmente porque esse tipo de bebida exige maior quantidade do produto na composição".

O senador também ressalta em seu parecer que "o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Nosso país produz aproximadamente 14 bilhões de litros por ano e [esse setor] representa 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB), com faturamento de R$ 100 bilhões/ano e geração de 2,7 milhões de empregos".

Portinho ainda observa que, "além do plantio das mudas de lúpulo, a região [de Teresópolis], que alberga a Rota Cervejeira do Brasil, também tem se destacado na promoção de eventos para a preparação dos produtores para o desenvolvimento dessa cultura em terras brasileiras e sua aproximação com as cervejarias".

— Isso porque a maior parte do lúpulo usado nas cervejas vendidas no Brasil é importada. Ou seja, é um mercado muito promissor — declarou ele.

Com a aprovação na CE, o reconhecimento de Teresópolis como a Capital Nacional do Lúpulo deve seguir para a sanção presidencial.