Subcomissão debate medidas para superar prejuízos educacionais da pandemia

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promove audiência pública na segunda-feira (13), a partir das 10h. O tema do debate será a "recomposição da aprendizagem: como instituir um programa nacional para superar os prejuízos educacionais da pandemia, com aumento da oferta de educação em tempo integral e dos investimentos em formação e capacitação do corpo docente".

Foram convidados para a audiência representantes da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação; do Conselho Nacional de Educação (CNE); e do Fórum Nacional de Educação (FNE).

Subcomissão

Criada no âmbito da Comissão de Educação (CE) do Senado, essa subcomissão tem o objetivo de avaliar os impactos da pandemia de covid-19 na educação, para garantir a continuidade das atividades de ensino.

O presidente da subcomissão é o senador Flávio Arns (Podemos-PR). A vice-presidente é a senadora Zenaide Maia (Pros-RN).