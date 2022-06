Congresso homenageará os 200 anos do Grande Oriente do Brasil

O bicentenário do Grande Oriente do Brasil, mais antiga associação de lojas maçônicas do Brasil, será comemorado em sessão solene do Congresso Nacional marcada para o dia 17 de junho, a partir das 9h30.

A homenagem foi solicitada em requerimento (REQ 6/2022-Mesa) do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e do deputado federal General Girão (PL-RN).

No requerimento, eles destacam a importância histórica da maçonaria, citando sua influência sobre movimentos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. No caso do Brasil, eles lembram a participação de maçons na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana.

O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de junho de 1822, e teve José Bonifácio de Andrada e Silva como seu primeiro grão-mestre. "A partir daí, o Grande Oriente do Brasil teve presença marcante nos principais momentos da nossa história, como na libertação dos escravos e na proclamação da República. Foi também a cellula mater que deu origem às outras vertentes da maçonaria regular brasileira”, acrescentam os parlamentares.

A sessão solene será realizada no Plenário da Câmara dos Deputados.