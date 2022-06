CE aprova Dia Nacional do Cristão, que segue para sanção presidencial

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou nesta quinta-feira (9) o relatório de Eduardo Girão (Podemos-CE) que cria, no Brasil, o Dia Nacional do Cristão (PL 2.832/2021). A proposta determina que o Dia Nacional do Cristão deve ser celebrado, todos os anos, no primeiro domingo de junho.

O relatório de Girão foi lido pelo senador Flavio Arns (Podemos-PR). O texto destaca que o primeiro domingo do mês de junho possui raízes históricas no processo de construção e revelação dos pilares da fé comuns a todas as denominações cristãs. Ainda pelo relatório, asegundo dados do IBGE, 87% dos brasileiros se identificam como cristãos.

— A história do Brasil é permeada pela participação e contribuição dos cristãos na sua construção e desenvolvimento. O Brasil sempre foi reconhecido como cristão, no qual cristãos de todas as denominações atuam como elemento fundamental na formação de valores. As festas cristãs fazem parte de nosso folclore, os valores cristãos são elementos formadores de costumes e nossa visão de mundo. Os cristãos também dão grandes contribuições na assistência social, dentre tantas outras áreas — disse Arns, lendo o relatório de Girão.

Com a aprovação do PL 2.832/2021, ele segue agora à sanção da presidência da República.