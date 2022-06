Carlos Portinho é anunciado em Plenário como novo líder do Governo no Senado

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) anunciou, durante a sessão do Plenário desta quinta-feira (9), o nome do colega Carlos Portinho (PL-RJ) como novo líder do Governo no Senado.

— Registro a presença hoje, aqui no Plenário do Senado, do recém-escolhido líder do Governo no Senado da República, o senador Carlos Portinho. Também anuncio aqui a escolha do senador Flávio Bolsonaro como o líder do PL no Senado — afirmou Eduardo Gomes.

O governo estava sem líder no Senado desde dezembro, quando o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) deixou o posto, assumido em fevereiro de 2019.

Portinho já havia anunciado pelas redes sociais ter aceitado o exercício da liderança.

"Há mais de dez anos o estado do Rio não tinha uma representação no colégio de líderes, o que conquistei antes, como líder do PL. Agora, represento o Rio de Janeiro e o Brasil como líder do Governo no Senado Federal, o que não ocorria com um parlamentar carioca desde Artur da Távola, em 2002", publicou Portinho no Twitter na última terça-feira (7).

Arolde de Oliveira

Portinho, que exerce o mandato desde novembro de 2020, homenageou o titular de sua cadeira no Senado, Arolde de Oliveira (1937—2020), falecido após contrair a covid-19. "Espero fazer jus ao legado do saudoso Arolde de Oliveira. As saudades são eternas, assim como os seus ensinamentos. Serei sempre grato por tudo que aprendi caminhando ao seu lado", escreveu.