Para Oriovisto, limite de ICMS sobre combustíveis é ‘improvisação’ do Executivo e visa à eleição

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) anunciou, em pronunciamento nesta quinta-feira (9), que votará contra o PLP 18/2022, que estabelece um teto de 17% na alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia e telecomunicações. O objetivo da proposta é reduzir o valor dos combustíveis e do gás de cozinha cobrado dos consumidores.

O senador ressaltou que, na prática, a matéria não reduzirá os preços do diesel e do gás de cozinha. Em sua opinião, a medida não passa de um “projeto eleitoral” improvisado, defendido pelo governo federal. Na avaliação dele, faltou, por parte do governo, um planejamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não sabe informar o custo real desta iniciativa. “Ou seja, ele não fez o cálculo; ele não sabe; ele está chutando”, disse.

— Estamos muito próximos de analisar e de votar alguma coisa simplesmente horrível! Improvisação, oportunismo eleitoral, nada mais do que isso. Ausência total de planejamento! Eu votarei contra tudo isso. Não que eu não queira que os impostos abaixem. É claro que eu quero, mas eu quero que abaixem de forma definitiva, para sempre e de forma que venham a subsidiar, realmente, o que interessa: diesel e gás de cozinha — declarou.