Projeto que dá nome de Renato Nunes de Oliveira a trecho da BR-282 vai a sanção

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (9) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 117/2018 para nomear “Rodovia Ulysses Guimarães - Travessia Urbana Renato Nunes de Oliveira” trecho urbano da BR-282 em Lages (SC). A proposta vai à sanção.

O projeto, da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e do então deputado e atual senador Esperidião Amin (PP-SC), prevê que o trecho entre os quilômetros 214 e 220, no município de Lages, passe a ser assim denominado em homenagem ao ex-prefeito do município, morto em 2015. A BR-282, denominada Ulysses Guimarães, atravessa o estado de Santa Catarina do litoral ao extremo oeste, na fronteira com a Argentina.

O relator na CE, senador Dário Berger (PSB-SC), apresentou emendas para ajuste técnico do parecer, com correções de redação e de numeração da lei modificada (Lei 9.875, de 1999). Em seu voto favorável, frisou a trajetória política do ex-prefeito de Lages e seu papel na realização da obra viária que resultou na travessia urbana da BR-282 naquela cidade.

Durante a sessão, Amin afirmou que a homenagem é justa e será bem recebida pela população de Lages.

— É com muita emoção que vejo a possibilidade de transformarmos em lei essa designação muito justa por alguém que amou a sua cidade e a administrar com zelo e dedicação — disse o senador.