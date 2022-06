Kajuru anuncia voto favorável ao projeto que limita ICMS sobre combustíveis

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmou, em pronunciamento nesta quinta-feira (9), que vai votar favoravelmente ao projeto que estabelece um teto de 17% na alíquota de ICMS que incide sobre combustíveis, energia e telecomunicações. O objetivo do PLP 18/2022 é baratear o preço dos combustíveis e do gás de cozinha cobrado dos consumidores.

Apesar de considerar que a proposta é "eleitoreira", pois foi apresentada a poucos meses do pleito de outubro, Kajuru afirmou que é preciso pensar, por exemplo, nas famílias que sofrem com o elevado preço do gás de cozinha e nos motoristas de aplicativo que precisam abastecer seus veículos para trabalhar e sobreviver.

O senador disse que o presidente Jair Bolsonaro teve todo o mandato para resolver o problema de forma concreta, mas não se empenhou numa reforma tributária, preferindo usar seu tempo em "motociatas, carreatas, ameaças contra as instituições e poucas reuniões de trabalho".

— Estamos votando projeto relevante a toque de caixa, porque o governo Bolsonaro ignorou a problemática dos combustíveis por exatos três anos, apesar de ter em sua equipe um "posto Ipiranga".

Kajuru advertiu que é preciso ficar atento para que o alívio tributário chegue ao bolso do consumidor e não beneficie apenas as empresas vinculadas aos setores envolvidos pelo texto do projeto.