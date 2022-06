Rodrigo Pacheco assume Presidência da República até sábado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu interinamente nesta quarta-feira (8) a presidência da República, em função da viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, onde participa da 9ª edição da Cúpula das Américas, de 6 a 10 de junho, em Los Angeles. O encontro reúne líderes dos países da América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe. Pacheco assumiu porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em visita oficial à Espanha, até o próximo sábado (11), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, segundo na linha sucessória, faz parte da comitiva de Bolsonaro.

Na sexta (20), na condição de presidente da República, Rodrigo Pacheco visitará João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, para participar das festas de São João. Paralelamente, a presidência do Senado será assumida pelo 1º vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Essa é a segunda vez que Rodrigo Pacheco, assume a presidência da República em caráter interino. A primeira ocorreu no início de maio, com a viagem de Bolsonaro a Guiana. Na ocasião, Mourão estava no Uruguai e Lira, nos Estados Unidos.

De acordo com o artigo 80 da Constituição, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.