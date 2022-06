Mailza Gomes destaca papel da mulher na política

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (8), a senadora Mailza Gomes (PP-AC) afirmou que as mulheres terão papel fundamental nas eleições deste ano. Ela mesma anunciou que coordenará o processo do partido ao qual é filiada no pleito de outubro, o Progressistas.

Ao destacar a importância do decreto que criou o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que completa 15 anos de vigência neste mês, Mailza Gomes citou projeto de sua autoria que estabelece regras que incentivam as candidaturas femininas e combatem as fraudes partidárias em relação ao cumprimento das cotas de gênero. O PL 1.541/2019 define multa para descumprimento da legislação eleitoral e prevê a responsabilização criminal do dirigente partidário que frustrar o que prevê a lei.

— Vamos acabar com qualquer tipo de violência contra as mulheres. O nosso lugar quem decide somos nós. Quando uma mulher é agredida na política, a democracia é a maior vítima — ressaltou.