Kajuru critica Marco Legal das Garantias de Empréstimos

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (8) em Plenário, ser contra o Marco Legal das Garantias de Empréstimos (PL 4.188/2021). A proposta reformula as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores, contribuindo para baratear o custo do crédito no Brasil. De iniciativa do Poder Executivo, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 de junho.

Kajuru destacou que a matéria é um risco para as famílias de menor poder aquisitivo e uma "bondade" para os bancos.

— O risco de uma família em dificuldade financeira recorrer a um empréstimo bancário sem que depois consiga pagar é gigantesco. E aí, o que acontece? Adeus o único imóvel da família. Uma tragédia. — criticou.

O senador citou dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (CNC) que mostra que a parcela de endividados bateu o recorde de 77,5% das famílias brasileiras, sendo que 10,8% assumidamente não têm condição de pagar dívidas e contas em atraso.