Wellington ressalta importância de simpósio internacional sobre turismo, realizado em MT

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) registrou a importância do simpósio internacional sobre turismo, realizado em Mato Grosso, do qual participou como presidente de Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, bioma que foi um dos temas centrais do evento.

Ele destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (7), a presença de representantes diplomáticos estrangeiros e a discussão da necessidade de integração de todos os países, para que o Pantanal seja único, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Bolívia, do Paraguai e também da Argentina, num mesmo ecossistema e principalmente, “numa mesma visão de que podemos promover o desenvolvimento sustentável daquela região”.

Wellington agradeceu o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; do presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jaques Wagner;da diretora-geral do Senado, Ilana Trombka; e da Secretaria de Comunicação Social.

— Todo esse evento se deu com a participação da TV Senado, de todos os meios de comunicação do nosso Senado e também da Assembleia Legislativa.

O parlamentar deu as boas-vindas à senadora Margareth Buzetti (PP-MT), que tomou posse em substituição do senador Carlos Fávaro (PSD), que se licenciou por 121 dias. Wellington destacou o trabalho da senadora como empresária da indústria de recapagem, recauchutagem, duplagem e vulcanização de pneus de caminhões e máquinas pesadas. Também ressaltou sua ação como presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, “organizando ações envolvendo mais de 260 empreendimentos industriais dos mais diversos ramos”.

Para o senador, esse distrito industrial deverá se expandir ainda mais nos próximos anos, já que em breve chegarão os trilhos da Ferronorte, ligando “Cuiabá a Rondonópolis, Rondonópolis a Cuiabá e depois também ao Nortão e aí, claro, com todos os portos do Sudeste brasileiro”.