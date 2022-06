Para Oriovisto, proposta para reduzir preço dos combustíveis é 'estelionato eleitoral'

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) classificou de “estelionato eleitoral” o anúncio feito pelo governo federal de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para viabilizar a redução do preço dos combustíveis no Brasil até 31 de dezembro. Para o senador, a “política brasileira nunca chegou a um nível tão baixo”.

Oriovisto destaca, portanto, que medidas devem ser tomadas. Também comprometeu o Senado, afirmando que não poderá ser cúmplice aprovando uma proposta tão "insensata" como essa. Lembrou, ainda, que essas práticas eleitoreiras são bem conhecidas da população, que já assistiu, em 1986, à criação do Plano Cruzado pelo ex-presidente José Sarney. Com o objetivo de conter a inflação, ele congelou os salários e preços por um ano. Rememorou, igualmente, a criação do Plano Real, em 1998, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para o senador, medidas desse tipo servirão apenas para enganar a população.

— Agora, quando se fala nessa questão de baixar o preço dos combustíveis, eu nunca vi a política brasileira chegar ao ponto de um presidente da República convocar uma coletiva para anunciar oficialmente um novo calote eleitoral: uma coisa que vai durar seis meses, até 31 de dezembro. Digamos que o combustível abaixe R$ 2,00, e que o povo fique feliz. Isso vai durar até quando? Até 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro de 2023, vai voltar a um preço muito maior do que é hoje. Isso é um estelionato eleitoral! — protestou.