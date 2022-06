Margareth Buzetti assume mandato durante licença de Carlos Fávaro

A empresária Margareth Gettert Buzetti (PP-MT), primeira suplente do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), tomou posse, nesta terça-feira (7), em razão da licença do titular. Fávaro ficará afastado por 121 dias para tratamento de saúde. No discurso de posse, Buzetti criticou a persistência do machismo e da hipocrisia e afirmou que sua presença no Senado representa um novo Brasil que “floresceu para muito além dos preconceitos.

— O verdadeiro Brasil é de mulheres empreendedoras que contribuem para a geração de empregos e renda, porém é um Brasil que não reconhece os direitos mais básicos das mulheres — salientou.

Margareth Buzetti ainda defendeu a livre iniciativa e a função preponderante do agronegócio no posicionamento do país na geopolítica global. Para isso, ela cobrou investimento na tecnologia e na sustentabilidade no sentido de “olhar para frente, sem ideologias”.

— Somos uma potência global, alimentando boa parte do planeta, gerando emprego e renda a toda a cadeia do homem do campo até o setor industrial. Se a agenda do futuro é a segurança alimentar e combater as mudanças climáticas, nossa geração de políticos tem a oportunidade única de colocar o Brasil na dianteira, como protagonista da nova economia, da economia verde e da agroindustrialização.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores Fabio Garcia (União-MT) e Esperidião Amin (PP-SC) cumprimentaram a nova senadora.

Nascida em Concórdia (SC), Margareth Buzetti tem 62 anos, tem duas filhas e dois netos. Mora em Cuiabá desde 1987, onde abriu uma empresa do setor de reforma de pneus. Ela tornou-se a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá (Aedic) e também a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Brasileira de Reforma de Pneus (ABR). A nova senadora também é secretária-geral do Diretório Estadual do Partido Progressista (PP).