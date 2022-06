Lasier volta a defender que Alexandre de Moraes venha ao Senado explicar inquérito no STF

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (7), que a presidência do Senado acolha recurso relativo à decisão contrária a requerimento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) de convite para que o ministro Alexandre de Moraes venha ao Plenário explicar sua atuação no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar e processar pessoas acusadas de ameaçar os ministros da Corte.

Lasier citou o caso do deputado federal Daniel Silveira, que, depois de ser condenado por ofender, nas redes sociais, os ministros do STF, também teve seus salários bloqueados por Alexandre de Moraes. A decisão do ministro se estendeu à conta corrente da esposa do parlamentar.

— A perversidade do ministro Alexandre de Moraes não tem mais limites. São os mais indignos gestos de arbítrio, de prepotência, de despotismo que vem acontecendo — protestou.

Lasier Martins reconheceu que Daniel Silveira exorbitou em suas declarações, mas afirmou que o deputado federal deveria responder por injúria, calúnia ou difamação.

— Imagine do que vai viver o deputado Daniel Silveira, que não tem mais acesso ao seu salário nem ao da esposa. E que disse ontem (6), no programa da Jovem Pan, que está sendo obrigado a retirar as filhas de cursos suplementares à escola, como ballet, natação e inglês, porque não tem mais dinheiro para pagar, porque o ministro não deixa. E tem uma verbinha final para viver nos próximos dias e depois não sabe como vai viver. Ora, isso não é justiça e o Senado precisa reagir a isso — afirmou.