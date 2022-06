Polícia Legislativa é homenageada em exposição no Senado

Foi inaugurada, nesta terça-feira (7), uma exposição em homenagem aos policiais legislativos, com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do primeiro-secretário da Casa, senador Irajá (PSD-TO), que é responsável pela administração do Senado. O evento faz parte das comemorações pelo Dia do Policial Legislativo, que é celebrado em 23 de junho, quando ocorrerá também uma sessão solene conjunta do Congresso Nacional.

Pacheco lembrou que a Constituição de 1988 já atribuia às Casas do Congresso Nacional competência para criação dos próprios órgãos policiais, e ressaltou a importância e o preparo da secretaria.

— Aqui nesta Casa, são motivos de orgulho a inteligência, a dedicação e o preparo com que a polícia legislativa do Senado Federal defende no exercício de constante vigilância as pessoas e o patrimônio dessa estrutura legislativa, que recebe milhares de visitantes anualmente. Mundo afora, nas maiores democracias, as polícias legislativas atuam como garantidoras da ordem democrática.

Irajá também exaltou o trabalho da polícia legislativa no Senado.

— É uma celebração aos nossos policiais legislativos, profissionais competentes e comprometidos coma segurança do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. Eles são responsáveis pela integridade dos servidores e dos parlamentares, e que garantem a todos que visitam o Congresso um ambiente seguro. Quadros, fotos, imagens mostram os momentos marcantes da história do Senado Federal em que os policiais legislativos foram fundamentais e indispensáveis para o exercício da democracia no nosso país.

Posse presidencial

A exposição, com 15 fotos da Agência Senado, ilustram a atuação da Polícia Legislativa e o trabalho da sua equipe em momentos históricos, cumprindo sua missão de garantir a segurança dentro do Congresso Nacional. No Senado, o órgão também tem a função de assessorar a administração da Casa com inteligência policial, promovendo a apuração de infrações penais nas dependências do Senado. Também faz parte de suas competências cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de escoltar presos e depoentes das comissões, quando as diligências forem dentro do Senado.

Segundo Alessandro Morales, coordenador da Secretaria de Polícia do Senado Federal (Spol), a organização da posse presidencial é uma das atribuições mais importantes da equipe. A cada quatro anos, o presidente eleito toma posse em sessão conjunta do Congresso Nacional.

— A equipe da Polícia Legislativa do Senado coordena toda a segurança da posse. Isso inclui a articulação com todas as forças de segurança envolvidas no dia do evento, que é o mais emblemático dentro do Congresso. É uma responsabilidade grande, além das autoridades nacionais, há chefes de Estado de outros países — observa.