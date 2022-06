Confúcio Moura pede uso de máscaras para conter avanço do coronavírus

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou sobre o aumento considerável de pessoas que, nos últimos meses, adoeceram por causa da covid-19 no Brasil. Em pronunciamento, nesta terça-feira (7), recomendou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que considerasse a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da Casa [Senado], para conter os avanços do coronavírus.

O parlamentar frisou, ainda, que a medida deve ser seguida pela população em todo o País, principalmente quando se trata de ambientes fechados. Advertiu que, apesar da redução e estabilidade no número de óbitos, mais de 24 estados e o Distrito Federal registraram aumento significativo de casos de pessoas adoecidas, necessitadas de hospitalização.

— A gente não pode brincar com a Covid-19. O vírus está aí. Os não vacinados são uma fábrica permanente de variantes, que normalmente vão formando outras. Essas variantes vão infectando mesmo os vacinados com quatro doses — isso é realmente impressionante. Às vezes, mesmo um vacinado pode ser hospitalizado ou, até mesmo, devido à sua imunossupressão ou predisposição, pode ir parar numa unidade de terapia intensiva (UTI). Então, é fundamental que a gente tome cuidado — alertou o senador.