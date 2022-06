Gabrilli pede a Bolsonaro que se envolva na busca de desaparecidos na Amazônia

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) pediu ao presidente Jair Bolsonaro que se envolva pessoalmente na busca pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillps, do The Guardian, que estão desaparecidos desde domingo na Floresta Amazônica. A parlamentar criticou as declarações de Bolsonaro no sentido de que o desaparecimento de ambos era consequência de uma aventura não recomendada.

— Eu repito, Presidente Bolsonaro, isso não era uma aventura. Aventura é a gente pensar que todos os países estão imaginando que o Brasil é um país de governança aventureira, que o Brasil é um país que não tem lei, que não tem norma, que não cuida do seu povo, que não cuida da sua terra e que é governado na aventurança— afirmou.

Em seu pronunciamento nesta terça-feira (7), Gabrilli agradeceu a mobilização do Exército, da Marinha, da Polícia Federal e do Ministério Público para encontrar Pereira e Phillips, e destacou que não se trata só de salvar a vida de dois homens dedicados à defesa da Amazônia, mas também da imagem internacional do Brasil.

A senadora disse não conhecer pessoalmente o indigenista Bruno Pereira, mas que tem uma relação bastante próxima com o jornalista Dom Phillips, que já a entrevistou em algumas oportunidades, inclusive a acompanhando em agendas em comunidades na Grande São Paulo. Acrescentou que o britânico é um apaixonado pelo Brasil e casado com uma brasileira.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao agradecer as palavras de Mara Gabrilli, também externou a profunda perplexidade, preocupação e aflição da casa legislativa em torno deste desaparecimento e manifestou sua esperança de que as forças policiais do Brasil, em nível federal ou estadual, possam esclarecer esse fato e chegar a resultados positivos.