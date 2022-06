Pacheco destaca campanha Junho Laranja de prevenção de queimaduras

Na abertura da sessão deliberativa desta terça-feira (7), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) destacou a promoção da campanha de conscientização e prevenção de queimaduras, conduzida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Conhecida por Junho Laranja, a campanha, segundo Pacheco, tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de se prevenir contra as queimaduras e suas consequências. Ele informou que são cerca de 150 mil internações anuais por causa desse tipo de acidente.

— Dessas, 30% são de crianças, que são mais vulneráveis aos acidentes domésticos dessa natureza. Nessa época de inverno e também nessa época de festas juninas, é comum o aumento do número de casos de queimaduras, motivo pelo qual se torna ainda mais importante ações para levar conhecimento às pessoas sobre medidas preventivas — disse.

Rodrigo Pacheco também ressaltou a importância de campanhas de conscientização da sociedade sobre doenças, promovidas pelo Senado.

— Como é o caso do Outubro Rosa, que conscientiza sobre a importância da prevenção do câncer de mama — acrescentou.

Voto de pesar

Rodrigo Pacheco também lamentou o falecimento de José de Abreu, ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos. Ele morreu no último dia 3 de junho, em São Paulo, aos 77 anos.

— O Senado Federal manifesta o mais profundo pesar por esta perda e transmite sua solidariedade e sentimentos, em especial a sua filha, a deputada federal Renata Abreu — disse.

O presidente do Senado ainda registrou o falecimento, no dia 5 de junho, de José Braz, aos 96 anos, prefeito de Muriaé (MG). Segundo Rodrigo Pacheco, ele era o prefeito mais idoso do Brasil no exercício do mandato.

— Portanto, transmito a todos, em nome do Senado Federal, as mais profundas condolências pelo passamento de José Braz — finalizou.