CMO recebe Paulo Guedes nesta quarta-feira para debater a LDO

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o convidado da audiência pública que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) promove nesta quarta-feira (8), a partir das 14h30. A reunião é mais um debate do colegiado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023.

A LDO estabelece os parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Pouco antes, às 14h, está prevista uma reunião do colegiado de lideranças partidárias na CMO, destinada somente a parlamentares.

Definição de relatores

Na quarta-feira passada (1º), a CMO confirmou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) como relator-geral da LDO 2023. Na ocasião, a definição dos relatores setoriais do Orçamento foi adiada devido à falta de acordo entre as lideranças partidárias para indicação dos respectivos nomes.

Foi definido quem será o primeiro vice-presidente da comissão: o senador Irajá (PSD-TO). A segunda vice-presidência ficou a cargo do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). E a terceira vice-presidência será do senador Fabiano Contarato (PT-ES).