Comissão promove audiência sobre políticas públicas para o câncer de mama

A comissão especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil debate nesta quinta-feira (9) as políticas públicas para combater o câncer de mama. A audiência pública atende a requerimento do presidente do colegiado, o deputado Weliton Prado (Pros-MG).

Segundo ele, o debate foi sugerido pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e tem o propósito de reunir informações e levantar ações para ampliar o acesso rápido e adequado de todas as pacientes ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama.

“Em 2020, 66 mil mulheres foram diagnosticadas com tumor na mama no Brasil e

cerca de 14 mil brasileiras vão a óbito por conta da doença todos os anos. Por isso,

reduzir esses números é prioridade da comissão especial”, afirma o deputado.

Ele alerta que há quase 20 anos não são incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS) novos tratamentos para a forma metastática da doença, que corresponde a 70% dos casos. “Contudo, as terapias já estão disponíveis na rede privada de saúde”, completa.

Foram convidados, entre outros:

- a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), Marlene Oliveira;

- a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz; e

- a secretária de atenção especializada a saúde do Ministério da Saúde, Maira Botelho.

Veja a lista completa de convidados

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 7.