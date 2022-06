Subcomissão do Pantanal vai promover audiência pública em Cuiabá

A Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal vai promover, nesta segunda-feira (6), às 14 horas, uma audiência pública para debater políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável para o Pantanal. A audiência vai ocorrer em Cuiabá (MT) e terá o presidente da subcomissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT), como um dos coordenadores.

O debate será realizado em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso e faz parte da programação do Fórum Internacional do Turismo no Pantanal (FIT Pantanal 2022), que vai começar na segunda pela manhã. Os eventos vão ocorrer no Centro de Eventos do Pantanal.

Além de parlamentares federais e estaduais, prefeitos, cientistas e ativistas de organizações ligadas à defesa do Pantanal, o debate ainda vai contar com a presença de representantes do Paraguai e da Bolívia e com técnicos da Embratur e do Ministério do Turismo.

Ligada à Comissão de Meio Ambiente (CMA), a Subcomissão do Pantanal foi criada em setembro de 2021. Com quatro membros titulares e mesmo número de suplentes é destinada a estudar os temas pertinentes à proteção do bioma Pantanal e tem como objetivo propor o aprimoramento da legislação e sugerir políticas públicas e outras ações para a proteção desse patrimônio nacional.