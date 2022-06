Lançamento de website inicia no Brasil comemorações do Bicentenário da Independência

As comemorações do Bicentenário da Independência iniciaram-se nesta sexta-feira (3) no Brasil com o lançamento pelo Senado, em Petrópolis (RJ), do website “Itinerários Virtuais da Independência”, caminho interativo para se ter conhecimento dessa época da história do país.

O lançamento foi feito pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo. Estiveram presentes ainda o senador Jean Paul Prates (PT-RN), que compõe o colegiado dos 200 anos, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), entre outras autoridades.

A comissão curadora considerou promover o evento em outras cidades que tiveram grande importância para a independência do Brasil — entre elas Recife, Ouro Preto (MG), São Paulo, ou Salvador —, mas Petrópolis foi escolhida pelo presidente do Senado por ser um dos importantes espaços dessa história, tanto no Império como na República, e ainda para abraçar o povo do município pelo momento difícil que atravessou com recente tragédia pelas chuvas em fevereiro deste ano, e que deixaram centenas de mortos.

— Sabemos que Império e República se apaixonaram por esta cidade serrana que se transformou em um dos maiores polos turísticos deste Brasil de mais de 9 mil quilômetros de litoral. Entre tantos atrativos naturais, Petrópolis também nos apresenta nossa própria história. Esse papel histórico extremamente relevante é que nos traz até aqui. Viemos para apresentar o website que o Senado Federal criou, destinado às comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, precisamente em sua maior universidade, a Universidade Católica de Petrópolis (UCP) — disse Pacheco.

Após relembrar fatos da história, o presidente do Senado explicou que a comissão especial vem implantando uma sequência de ações voltadas para a data comemorativa da criação do país. Pacheco lembrou que em abril passado, acompanhado do senador Randolfe, esteve na cidade de Coimbra, em Portugal.

— Lá firmamos um termo de compromisso e de trabalho compartilhado com a Universidade de Coimbra e com o município de Coimbra. Estivemos também com o presidente da Assembleia Nacional de Portugal, Augusto Santos Silva, e com o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A ambos fizemos o convite para que aqui estejam no ponto alto das celebrações do Bicentenário da Independência, que será no dia 8 de setembro, numa sessão do Congresso Nacional brasileiro.

O website Itinerários Virtuais da Independência é produto em cooperação com o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A página apresenta histórias sobre o processo que conduziu à Independência do Brasil, a partir das diferenças regionais, diversidade de projetos, negociações e conflitos políticos e militares.

Segundo Randolfe, está sendo apresentado no website o mais completo material da historiografia brasileira sobre “nossas independências”.

— Nesta data de hoje celebramos a abertura das efemérides, das referências ao bicentenário da Independência. Esses 200 anos não podem ficar sem as referências a serem contadas para a construção da sociedade enquanto pátria, que não existe sem identidade. E essa identidade não existe sem história. A formação de uma nação independente não foi uma obra à toa. Foi o resultado de um processo de luta para construir uma nação — afirmou Randolfe.

Para o governador do Rio é relevante que o Senado tenha escolhido uma das cidades do estado para o lançamento do website.

— O valor do nosso passado, da nossa história, é importante para que se tenha um futuro melhor. O Senado Federal é órgão que mais está dando valor ao bicentenário. Agradecemos por colocar Petrópolis na vitrine do país, relembrando a participação tão especial que teve na história. É uma cidade que ainda chora a tragédia de fevereiro, mas que com a atitude brava de seus moradores começa a se recuperar.

De acordo com o prefeito de Petrópolis, é importante o envolvimento do Parlamento federal para assumir a discussão desses 200 anos.

— É muito importante perceber que todos os dias estamos fazendo história e que ela precisa ser recontada de diversas formas, para que amanhã possamos dizer que temos um país livre, soberano e independente e que estamos construindo um legado que vai ficar para as próximas gerações — disse o prefeito Bomtempo.

Interação

O website oferecerá recursos interativos, com ambientes de imersão, espaços de leitura, exibição de vídeos, iconografia, podcasts e documentos com o propósito de fornecer uma pluralidade de conteúdos históricos e culturais para difundir conhecimento e estimular o acesso do público não especializado à história da Independência do Brasil.

Para isso, foram estabelecidos diálogos com públicos heterogêneos, a partir de projeto com suporte tecnológico de interação multimídia capaz de criar percursos de sensibilização para temas de extrema relevância para a história do país.

— O objetivo é criar uma ambiência propícia à construção compartilhada de conhecimento por meio da investigação dos temas históricos e culturais abordados pelos roteiros virtuais. Além disso, propõe-se a elaboração de ferramentas pedagógicas para a ampla disseminação da informação e de procedimentos de apropriação, interpretação e reelaboração desses conteúdos pela sociedade brasileira — disse o presidente do Senado.

Membro da comissão curadora, a historiadora e professora da UFMG Heloisa Starling explicou que o website mostra a história do Brasil a partir de itinerários. O primeiro traz a contação da história da independência pelas 19 províncias brasileiras à época.

— É uma história muito rica e muito diferente do que estamos acostumados — disse Heloisa.

O segundo itinerário trata de outras independências, o terceiro das ideias em movimento e o último da independência no tempo. A cada 15 dias serão divulgados novos conteúdos.

Segundo Randolfe, como parte das comemorações está prevista ainda exposição em setembro no Senado. Será anunciado também, em breve, acordo de cooperação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para a restauração da primeira sede do Senado, o Palácio Conde dos Arcos, no Rio.