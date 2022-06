Tenente Portela registra aumento assustador de casos de Covid-19

Nas últimas horas o município de Tenente Portela registrou um aumento assustador de casos confirmados de Covid-19. Se na semana passada o município tinha apenas 3 casos ativos, ontem, 02, esse número saltou para 59.

Na manhã de hoje, 03, a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori, concedeu entrevista na Rádio Província onde confirmou que o número já é maior do que o divulgado no último boletim, uma vez que houveram novas confirmações nas últimas horas.

A secretária credencia o aumento de confirmações a sensação de que a pandemia acabou, provocando um relaxamento nos cuidados por parte da população. Ela disse que a maioria dos novos casos confirmados são de pessoas jovens e ativas. Magna disse também que profissionais de saúde estão entre os infectados.

Apesar do aumento, não há pessoas internadas com a doença, uma vez que os sintomas têm sido mais moderados, principalmente nos pacientes que receberam 3 ou mais doses da vacina. Ela relatou que a doença tem se apresentado mais agressiva em quem tem menos doses dos imunizantes, no entanto, por hora, apenas em condições que exigem cuidados, sem a necessidade de internação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela divulgou um alerta na manhã de hoje onde solicita que a comunidade mantenha as medidas preventivas contra a Covid-19. Nos últimos dias voltou a aumentar o número de casos ativos da doença em nosso Município. Foram 39 somente em uma semana. Por prudência é aconselhável que se evite aglomerações, que se faça a higienização das mãos com frequência e que se use a máscara em ambientes fechados. Em caso de sintomas gripais, a orientação é que se adote o isolamento preventivo.

