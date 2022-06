CAS debate na quarta-feira a prevenção à asfixia perinatal

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (8), às 10h30, audiência pública sobre a criação do Dia Nacional de Prevenção da Asfixia Perinatal. A asfixia perinatal decorre da falta de suprimento de oxigênio ao recém-nascido em momentos próximos ao nascimento, o que pode causar lesões neurológicas e levar à morte.

O senador Flávio Arns (Podemos-PR) é o autor do requerimento para a promoção da audiência pública interativa (REQ 36/2022). De acordo com o pedido, no Brasil, estima-se que 15 mil a 20 mil bebês nascem, a cada ano, com encefalopatia hipóxico-isquêmica — síndrome clínica neonatal decorrente da falta de fornecimento sanguíneo para um tecido orgânico.

Além disso, segundo o texto, a asfixia perinatal acarreta sérias lesões neurológicas em um a cada cinco casos. Entre as sequelas, constatam-se diversos graus de perda motora ou sensorial e de anormalidade na função cognitiva.

Flávio argumenta ainda que a conscientização dos riscos relativos à asfixia perinatal possibilita que suas consequências se tornem menos graves. O senador também destaca a importância de dar assistência ao recém-nascido e à família.

Convidados

Foram convidados para a audiência os seguintes profissionais de saúde:

Janini Selva Ginani, coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde;

Maurício Magalhães, chefe do serviço de neonatologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo;

Gabriel Variane, fundador do Instituto Protegendo Cérebros e Salvando Futuros.

Por Mateus Souza, sob supervisão de Sheyla Assunção