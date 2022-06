Comissão promove debate sobre emergências climáticas

A Comissão de Legislação Participativa promove audiência pública nesta quinta-feira (2) sobre emergências climáticas. O debate foi sugerido pela deputada Talíria Petrone (Psol-RJ). Ela lembra que o País se defrontou com inúmeros eventos

decorrentes de secas e enchentes, cujos impactos são muito mais severos

para a população pobre dos municípios afetados.

“Este cenário impõe a emergência de criação de políticas públicas que garantam a sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras da região. Os eventos climáticos hidrológicos extremos, como as secas e enchentes, desde algum tempo, deixaram de ser fenômenos de completa surpresa”, avalia a deputada.

“No contexto urbano, o que vejo é um modelo que aposta em um planejamento comprometido com a especulação imobiliária em detrimento da proteção de recursos naturais e da garantia de habitação segura para o conjunto da população, e do suporte à agricultura familiar”, disse Talíria Petrone.

Foram convidados:

- o representante do Movimento de Atingidos por Barragens Roberto Carlos de Oliveira;

- o representante do Movimento de Pequenos Agricultores Beto Palmeira;

- a representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Julia Ladeira;

- o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Hailton Pinheiro;

- o vereador do município do Rio de Janeiro Tarcísio Motta;

- a representante do Fórum de Mudanças Climáticas Carla de Carvalho;

- o representante do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana Sergio Arouca;

- o representante da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz Sérgio Portella;

- representantes de atingidos.

Confira a lista completa de convidados

O debate será realizado no plenário 14, às 9 horas.