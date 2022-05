Câmara faz 1 minuto de silêncio em homenagem ao ator Milton Gonçalves

O Plenário da Câmara dos Deputados parou por 1 minuto nesta terça-feira (31) em homenagem ao ator Milton Gonçalves, que faleceu ontem, aos 88 anos de idade. Ele morreu em casa, no Rio de Janeiro, em consequência de problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020.

O minuto de silêncio foi solicitado pelo deputado Alexandre Frota (PSDB-SP). “Milton Gonçalves foi um dos maiores atores deste País, um homem que quebrou protocolos, ultrapassou as barreiras. Foi um grande homem no teatro, no cinema e na televisão”, disse.

Milton Gonçalves foi referência na busca de protagonismo por artistas negros na televisão. O ator também entrou na política ao se candidatar, em 1994, ao cargo de governador do Rio de Janeiro pelo então PMDB.

O ator também ocupou cargos públicos na Superintendência Regional da Radiobrás; no Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro; no Conselho de Artes do Paço Imperial do Rio de janeiro; e no Conselho Cultural da Fundação Palmares.