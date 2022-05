Deputados cobram apoio às vítimas das chuvas no Recife

Os impactos das fortes chuvas no Recife (PE) foram objeto de pronunciamentos dos parlamentares na sessão do Plenário desta terça-feira. Até agora, o Corpo de Bombeiros anunciou 106 mortos nos deslizamentos na região metropolitana do Recife.

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que abriu a sessão, iniciou os trabalhos registrando a solidariedade aos pernambucanos. “Tenho certeza de que esta Casa toda é solidária às vítimas das chuvas no Recife, no estado de Pernambuco. É com tristeza imensa que nós estamos assistindo a essa tragédia”, disse. Ele afirmou que tem mobilizado doações de água, cestas básicas e cobertores para as vítimas.

Apoio

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) destacou que o governo da Bahia também enviou doações para o estado de Pernambuco. “O governo da Bahia já apresentou, além de solidariedade, a sua contribuição. Nós, baianos de coração, prestamos essa solidariedade ao povo irmão de Pernambuco”, disse.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que vai apoiar qualquer medida do Congresso para auxiliar os pernambucanos.

Governo federal

O deputado Pastor Eurico (PL-PE) destacou que quatro ministros de Estado e o presidente da República, Jair Bolsonaro, estiveram nas regiões afetadas e prometeram ajuda, mas não foram recebidos pelas autoridades locais. “Lamentavelmente, as questões politiqueiras e eleitoreiras fizeram com que nem o governador nem o prefeito da cidade do Recife estivessem presentes quando o presidente da República, com toda a sua equipe, foi ali, em ato de solidariedade, para levar recursos e apoio à nossa população pernambucana, especialmente às cidades que estão atingidas pelas enchentes”, criticou.

Já o deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE) afirmou que vai trabalhar para ajudar a população afetada. “Precisamos buscar soluções efetivas para minimizar o risco de problemas de extrema gravidade como esse que acontece”, disse. Ele reconheceu o apoio do governo federal e pediu a intensificação dos esforços para auxiliar a população nesta etapa crítica. “Prestando a assistência necessária às pessoas afetadas pelas enchentes, para que possam recomeçar as suas vidas e superar esse momento terrível que vivemos”, disse.

Já o deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) também destacou o apoio das autoridades. “O governador do Estado está fazendo a sua parte, o presidente da República esteve ontem lá também, levando a sua parceria. Quero trazer aqui a minha solidariedade e, na condição de decano desta Casa, pedir o apoio de todos os colegas para que possamos ajudar a região metropolitana do Recife”.