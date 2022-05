Congresso será iluminado de verde para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente

O prédio do Congresso Nacional fica iluminado de verde a partir desta desta quarta (1º) até o dia 7 de junho em apoio à campanha “Junho Verde”, cujo objetivo é estimular a conscientização sobre preservação ambiental.

Além da iluminação especial, outras ações integram a campanha como o 2º Seminário de Sustentabilidade do Legislativo — série de palestras virtuais com programação voltada ao tema, promovida pela Rede Legislativo Sustentável, que será transmitida pelos canais da Câmara e do Senado no YouTube.

As iniciativas fazem parte das ações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 e tem como objetivo principal alertar a população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

A iluminação foi proposta pelo Senado.

Educação ambiental

A Câmara analisa o Projeto de Lei 1070/21, que inclui a campanha Junho Verde entre as ações da Política Nacional de Educação Ambiental. O texto está em regime de urgência e pode ser votado no Plenário a qualquer momento.

De acordo com a proposta, a campanha será promovida pelo poder público federal, estadual e municipal, em parceria com empresas, escolas e entidades da sociedade civil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e sobre a degradação dos recursos naturais.