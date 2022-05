Comissão batiza ponte em Porto Alegre como Travessia Paixão Côrtes

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (31) o projeto que denomina “Travessia Paixão Côrtes” a segunda ponte sobre o rio Guaíba na BR-290, em Porto Alegre (RS). Apresentado pelo deputado Sanderson (PL-RS) e relatada pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS), o PL 2.568/2019 segue para sanção presidencial se não houver recurso para votação em Plenário.

João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes — ou apenas Paixão Côrtes, como ficou conhecido — é considerado um ícone da cultura gaúcha. Nascido em 1927, no município de Santana do Livramento, Paixão Côrtes foi doutor em história social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor do Colégio de Aplicação e do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Pesquisador da cultura sul-rio-grandense, escreveu e editou vários estudos sobre literatura gaúcha. Paixão Côrtes dedicou-se ainda à renovação do gauchismo cívico, à formalização das tradições gaúchas e à militância no movimento tradicionalista.

Para Lasier Martins, a homenagem é “justa e merecida”. Segundo o senador, Paixão Côrtes é “o maior gaúcho de todos os tempos, por sua dedicação à cultura gaúcha e ao movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul”. A segunda ponte sobre o rio Guaíba é a maior já construída no estado, com aproximadamente três quilômetros de extensão.