Presidente inaugura complexo esportivo em cidade goiana

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (31) das comemorações do aniversário da cidade goiana Jataí, onde inaugurou a primeira etapa de um complexo esportivo. Durante o discurso, o presidente elogiou a contribuição da região para o agronegócio do país e comentou sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela criação do novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

“Esta região é voltada para o agronegócio. Sabemos o que representam para nossa economia. Não podemos entender a possível aprovação de um novo marco temporal para o Brasil. Somos um povo de paz. Nos entendemos muito bem com todos, em especial com os indígenas”, discursou o presidente.

O STF iniciou, em agosto do ano passado, o julgamento de uma ação que pode ampliar o número de terras indígenas no país, para além das ocupadas ou em disputa judicial na data de promulgação da Constituição de 1988.

Bolsonaro também fez comentários sobre o processo eleitoral. “Eleições limpas democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia”, disse ele ao defender, também em nome da democracia, o acesso a armas, pelo cidadão brasileiro.