Comissões avaliam resultado de diligência na terra ianomâmi em Roraima

A comissão externa que acompanha as violações de direitos contra a população ianomâmi e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ambas da Câmara dos Deputados, reúnem-se nesta quinta-feira (2) para analisar os resultados da diligência realizada neste mês em Roraima.

Deputados e senadores acompanham as denúncias de organizações não governamentais sobre o caso de uma menina ianomâmi de 12 anos que teria sido estuprada e morta por garimpeiros. Eles pediram ações imediatas para conter o garimpo ilegal na região e reivindicaram mais estrutura aos órgãos públicos para que se possa fazer uma fiscalização permanente na reserva de mais de 9 milhões de hectares.

A coordenadora da comissão externa, deputada Joênia Wapichana (Rede-RR), lembra que a terra indígena ianomâmi é considerada a maior do País e é assolada pela atuação continuada de garimpos ilegais.

Segundo a parlamentar, a Polícia Federal já fez uma série de operações contra a invasão de garimpeiros, mas a falta de um plano de proteção e fiscalização perene permitiu que os garimpeiros ilegais "se reorganizassem e, passassem a operar em redes de organizações criminosas e que tem aumentado a sua presença dentro da terra indígena".

Debatedores

Foram convidados para participar da audiência, entre outros:

- o delegado da Polícia Federal Paulo Teixeira de Souza Oliveira;

- o representante da Fundação Nacional do Índio, Geovanio Oitaia Pantoja;

- o procurador da 6ª Câmara do Ministério Público Federal (responsável pela proteção da população indígena e comunidades tradicionais), Alisson Marugal;

- o procurador-chefe da República do Ministério Público Federal em Roraima, Miguel de Almeida Lima;

- o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Renan Sotto Mayor;

- o representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas no Brasil Jan Jarab;

- o secretário especial de Saúde Indígena, Reginaldo Ramos Machado; e

- o defensor-público-geral federal, Daniel de Macedo Alves Pereira.

A audiência será realizada no plenário 10, a partir das 10 horas.