Lei institui 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo

O trabalho do médium Chico Xavier contribuiu para o crescimento da doutrina no país, segundo Girão - EBC

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.354, de 2022, que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 4 milhões de pessoas que se declararam espíritas, além de 40 milhões de simpatizantes.

A nova lei teve origem no PL 3.789/2019, do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que foi encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), onde foi aprovado com a relatoria do senador Flávio Arns (Podemos-PR). A Câmara dos Deputados aprovou o projeto no início deste mês.

De acordo com a justificativa do projeto, em 18 de abril de 1857 foi publicado O Livro dos Espíritos, do francês Allan Kardec, dando início à divulgação da doutrina em todo o mundo. Girão destacou que o Brasil é, atualmente, o país com o maior contingente de participantes ativos do espiritismo.

O senador lembrou ainda do trabalho desenvolvido pelo médium Chico Xavier, que, segundo ele, resultou no crescimento da doutrina.

“Foi toda uma vida dedicada à promoção do bem e da caridade. Como médium psicografou mais de 500 livros recebidos de vários espíritos, tendo mais de 50 milhões de títulos vendidos e todos os direitos revertidos para obras de assistência social”, afirmou.

Chico Xavier morreu em 2002, aos 92 anos de idade.

Por Mateus Souza, sob supervisão de Sheyla Assunção