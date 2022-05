A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira (31) o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira.

Oliveira assumiu o cargo no fim de março no lugar de Onyx Lorenzoni, que chefiava o ministério desde agosto de 2021. Onyx e outros oito ministros deixaram o governo para disputar as eleições deste ano.

A reunião com o ministro será realizada no plenário 12, a partir das 9h30.