Grupo de trabalho promove seminário sobre saúde mental de jovens

Criado para debater o aumento no número de casos de suicídio, depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos que têm afetado os jovens brasileiros, o Grupo de Trabalho sobre problemas psicológicos dos jovens brasileiros da Câmara dos Deputados realizou, nesta segunda-feira (30), o seminário Promover Para Prevenir – Saúde Mental dos Jovens do Brasil. O evento, que contou com participação do Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, ocorreu em Porto Alegre (RS).

Coordenadora do grupo, a deputada Liziane Bayer (Republicanos-RS) explicou que o objetivo do encontro foi ouvir os diversos atores envolvidos com a saúde mental dos jovens nos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) do estado.

“Criar um fórum de escuta aos agentes de saúde, aos funcionários e servidores dos CAPs, todos aqueles, na verdade, que trabalham com a saúde mental nos municípios. E, nessa oportunidade, nós trocamos experiências em oficinas que trazem um debate sobre o tema da rede de políticas públicas e de experiência exitosas em cada município”, disse.

Segundo a deputada, após essa fase de busca de informações, o Grupo de Trabalho deve apresentar um relatório geral, com propostas legislativas que possam auxiliar na formulação de uma política efetiva voltada à promoção da saúde mental dos jovens do País.

Grupo de trabalho

