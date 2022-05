Comissão debate políticas de parceria de desenvolvimento produtivo na Saúde

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (1) sobre as políticas de Parceria de Desenvolvimento Produtivo na Saúde. A iniciativa, que teve início 2009, prevê parcerias entre produtores públicos e entidades privadas para transferência de tecnologia, atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e aumento da capacidade produtiva nacional.

Para o autor do requerimento, deputado Jorge Solla (PT-BA), além de gerar grande economia para o Ministério da Saúde e possibilitar a diminuição da dependência do País com a importação desses produtos, essas políticas também trazem benefícios à população, com a garantia do fornecimento de medicamentos essenciais ao SUS. "Passada mais de uma década, faz-se necessária uma avaliação aprofundada dessa importante política pública", disse Jorge Solla.

Foram convidados para o debate, entre outros, representantes do Ministério da Saúde, do Instituto Butantã, da Fiocruz e di Laboratório Químico Farmacêutico do Exército.

A audiência ocorre no plenário 11, às 17 horas.

A reunião terá transmissão interativa pelo e-democracia.