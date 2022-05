Comissão debate impacto dos desinvestimentos da Petrobras no desenvolvimento regional

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados promove seminário na quarta-feira (1) sobre as consequências dos desinvestimentos da Petrobras no desenvolvimento regional.

O pedido para realização do debate é do presidente da comissão, deputado João Daniel (PT-SE). Para ele, a Petrobras vem passando por verdadeiro processo de privatização baseado em dois decretos editados durante o governo Temer. "Com base nesses decretos, entrou em curso no Brasil a venda das refinarias, dos terminais e dutos associados às refinarias, os gasodutos e muitos campos de petróleo e gás natural. Na prática, é como se as atividades da Petrobrás na região Nordeste, por exemplo, estivessem sendo privatizadas", denunciou.

Foram convidados para o seminário, entre outros:

o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, senador Jean Paul Prates;

o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobrás (Anapetro), Mário Alberto Dal Zot;

o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar;

o representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (INEEP) Rodrigo Pimentel.

O seminário ocorre às 14h30, no plenário 11.