Comissão debate importância de nutrição especializada para idoso

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (1º) a importância da nutrição especializada nessa idade.

O presidente do colegiado, deputado Denis Bezerra (PSB-CE), que pediu a realização do debate, lembra que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aprovada em 1999, estabeleceu importantes orientações para a proteção da segurança alimentar no Brasil e representou um grande avanço para a promoção da nutrição adequada.

Após mais de 20 anos, no entanto, o parlamentar ressalta a necessidade de discutir alguns aprimoramentos, entre eles o papel da nutrição especializada. "Com o crescimento da população idosa, é iminente a necessidade de adequação das políticas públicas, para garantir a qualidade de vida e preservação da autonomia dos idosos", afirma Bezerra. "Nessa população, preocupa, sobretudo, a sarcopenia [perda de massa muscular] e suas consequências para a qualidade de vida", acrescenta.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a nutricionista Ana Paula Maeda;

- o gerontólogo e presidente do Centro de Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalache; e

- o fisioterapeuta e especialista em gerontologia Tiago da Silva Alexandre.

A audiência será realizada no plenário 12, a partir das 15 horas, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo portal e-Democracia.