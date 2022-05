CRA debate expansão da cultura do trigo no Brasil

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promove quinta-feira (2), às 8h, audiência pública para debater as recentes pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) quanto à tropicalização da cultura do trigo, seus resultados e as perspectivas de expansão da produção para os estados das regiões Norte e Nordeste.

Requerida pelos senadores Chico Rodrigues (União-RR) e Acir Gurgacz (PDT-RO), a audiência aponta para a preocupação com a necessidade de se reduzir a dependência de importação do trigo no país — algo em torno de seis milhões de toneladas —, que gira em torno de 50% do que é consumido.

“O trigo é a mais política de todas as commodities. Um problema na sua oferta pode provocar muitas revoltas na população, uma vez que o trigo é matéria prima para inúmeros derivados, presentes no dia a dia das pessoas, como o pão, por exemplo, item de consumo tão presente na mesa das famílias brasileiras", justifica Rodrigues.

De acordo com o senador, em dezembro de 2021, a Embrapa Roraima começou os experimentos com cultivares na sua Vitrine Tecnológica, em Boa Vista, para observar, em campo, o comportamento da cultura do trigo nas condições locais.

“As cultivares BRS 264, BRS 394 e BRS 404, previamente desenvolvidas pela Embrapa Cerrados, foram selecionadas para teste em Roraima e estão sendo avaliadas. Os primeiros resultados foram animadores e o plantio em escala com essas cultivares foi iniciado ainda em janeiro de 2022, no Campo Experimental Água Boa (Ceab)”, relata o senador por Roraima.

Foram convidados a participar da audiência pública:

Celso Moretti, presidente da Embrapa;

Júlio Albrecht, pesquisador em trigo da Embrapa Cerrado;

Edvan Alves Chagas, chefe-geral da Embrapa Roraima;

João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);

Geraldo Falavinha, produtor do estado de Roraima.

A audiência é aberta à participação dos cidadãos por meio do Portal e-Cidadania (https://senado.leg.br/ecidadania) ou pelo telefone 0800 061 22 11.