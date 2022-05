Comissão de Finanças debate aumento do preço dos combustíveis e metodologia de cálculo

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados promove debate nesta quarta-feira (1º) sobre o aumento dos preços dos combustíveis e sua metodologia de cálculo. O debate foi proposto pelo deputado Luis Miranda (Republicanos-DF).

O parlamentar destaca os consecutivos aumentos nos preços da gasolina e lembra que foi registrado o maior preço médio da série histórica do levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). “Alguns estados registram o valor do combustível a R$ 8,00, como na região Norte, segundo matéria veiculada na Rede Brasil. É um absurdo, é um claro desrespeito ao consumidor que paga seus impostos em dias”, afirma.

Foram convidados, entre outros:

- o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal, Paulo Roberto Correa Tavares;

- o diretor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, Mario Dal Zot; e

- a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Livi Gerbasi.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 4. Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.