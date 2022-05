Seminário discute política de preços da Petrobras e o impacto no transporte rodoviário de cargas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (1º) o 21º Seminário do Transporte Rodoviário de Cargas. O deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), que propôs a realização do seminário, destaca que o evento será realizado com a colaboração da Associação Nacional do Transporte de Cargas & Logística (NTC) e a Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas (Fenatac).

“Esse evento tem primado por levantar questões de relevância para a vida nacional, como a própria sensibilização da sociedade brasileira para a grave questão das deficiências na infraestrutura logística do País”, afirma o deputado. Segundo ele, aproximadamente 50% do transporte de cargas no Brasil é feito em veículos de transportadores autônomos.

Serão realizadas duas mesas-redondas ao longo do dia. A discussão pela manhã abordará aspectos jurídicos e técnicos do uso de tanques de combustível suplementar em veículos de transporte. No período da tarde, será debatida a política de preços da Petrobras e o impacto no transporte rodoviário de cargas

Confira a programação

O debate será realizado a partir das 9 horas, no Auditório Nereu Ramos.