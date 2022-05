Comissão de Fiscalização debate reajuste das tarifas de energia elétrica

Usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará - (Foto: Marcos Corrêa/Presidência da República)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência publica na terça-feira (31) para debater o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias de energia elétrica, apresentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A audiência será às 16h30, no plenário 9, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado José Nelto (PP-GO), que pediu o debate, disse que a Aneel pretende aplicar os novos valores da tarifa de energia a partir de junho.

"Se aprovada do modo em que foi apresentada, a proposta importará em expressiva elevação no preço ao consumidor. Para as bandeiras amarela e vermelha, o reajuste será de 56% e 57%, respectivamente", disse o deputado.

Para ele, não parece convincente a justificativa de que os principais motivos que levaram à alta dos valores decorrem da inflação acumulada no período e do custo de geração de energia.

"O volume atual de armazenamento de água dos reservatórios nacionais está em níveis satisfatórios, ou seja, não há escassez hídrica", completou José Nelto.

Debatedores

Foram convidados para a audiência:

- o diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto;

- o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi;

- a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Christianne Dias; e

- o secretário Nacional do Consumidor, Rodrigo Henrique Roca Pires.