Comissões debatem impactos geopolíticos e econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia

As comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realizam audiência pública conjunta na terça-feira (31) para analisar o conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra começou no dia 24 de fevereiro, com a invasão do território ucraniano pela Rússia.

O debate pretende abordar os impactos da guerra no cenário geopolítico global e os efeitos econômicos, sociais e no agronegócio do Brasil, bem como a posição brasileira relativa ao conflito armado.

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que pediu o debate, disse que a audiência pretende analisar também as possibilidades de intensificação da disputa entre os países da Otan, em especial os EUA, e o bloco China/Rússia; e o aumento dos gastos militares e novas armas de guerra que entram em cena, como a informacional, a energética e a financeira.

Para ela, é importante também debater os impactos nas cadeias globais de valor e de suprimentos, já antes afetadas pela Covid-19.

"Debater os efeitos para o agronegócio brasileiro, seja em termos de insumos (fertilizantes), logística e mercados para exportação; as consequências na questão energética e a necessidade de aumento da produção de petróleo e gás no Brasil, bem como a abertura de novas frentes de exploração, como na margem equatorial brasileira", observou Perpétua Almeida.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto;

- o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ), Raphael Padula;

- o professor da Escola Superior de Guerra (ESG) Ronaldo Carmona; e

- a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Diretoria Técnica da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nathalia Sampaio Sene Fernandes.

Hora e local

A audiência será realizada no plenário 10, às 14h30.