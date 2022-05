Comissão realiza mesa-redonda para discutir o Plano Nacional do Desporto

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove uma mesa-redonda para debater o Plano Nacional do Desporto (PL 409/22).

O evento será realizado no plenário 4, às 13 horas, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

Confirmaram presença no debate o supervisor de Esportes do Serviço Social da Indústria (SESI-SP), Fabiano Gomes Teixeira; o presidente da Comissão Nacional de Atletas, Mosiah Brentano Rodrigues; o diretor jurídico da União dos Esportes Brasileiros, Pedro Mattei; e a representante da Sou do Esporte, Fabiana Bentes.

O deputado Afonso Hamm (PP-RS), que pediu a mesa-redonda, afirmou que é fundamental que se inclua na agenda de debates da comissão a proposta do Poder Executivo que aprova o Plano Nacional do Esporte. "Esse projeto foi oriundo, inclusive, da própria Comissão do Esporte, encaminhada por meio da Indicação 4.111/17 para o então Ministério do Esporte", lembrou o deputado.