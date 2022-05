Comissão de Educação debate experiência e resultados do Projeto Axé, na Bahia

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate nesta segunda-feira (30) proposições e projetos idealizados por Cesare de Florio La Rocca, conhecido pela atuação na busca de soluções para a defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. La Rocca fundou na Bahia o Projeto Axé, que atende crianças e adolescentes por meio da arte-educação. O debate foi solicitado pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

O italiano Cesare de Florio La Rocca morreu em novembro do ano passado. Ele chegou ao Brasil no final dos anos 60 para atuar como missionário entre indígenas da região amazônica. Vivia desde 1990 em Salvador, onde montou a sede do Projeto Axé no Pelourinho, no centro histórico da cidade. Com a parceria da ONG Ação Para a Cidadania, do sociólogo Betinho, realizou o primeiro mapeamento de pessoas vivendo em situação de rua do Brasil.

Em associação com diversas instituições culturais da cidade, como os blocos afros Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza e o Circo Picolino, o Projeto Axé iniciou o atendimento dos que hoje já somam mais de 30 mil crianças, adolescentes e jovens.

“Queremos, com o debate, fazer que seja conhecida a experiência bem-sucedida do Projeto Axé no território baiano frente aos desafios do País para o futuro das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade”, afirma Lídice da Mata.

Foram convidados:

- o coordenador de arte-educação do Projeto Axé, Marcos Antonio Candido;

- o presidente do Centro Projeto Axé, Ená Benevides;

- a gerente da Unidade Arteducativa do Pelourinho, Luciana Xavier dos Santos; e

- o coordenador de Projetos Sociais, Mário Volpi.

O debate será realizado às 9h30 no plenário 10. Os interessados podem participar do debate e acompanhar a discussão pela internet.