Profissão de tanatopraxista pode ser regulamentada

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) apresentou o Projeto de Lei (PL 1.261/2022) que propõe a regulamentação dos profissionais de tanatopraxia e de técnico em tanatopraxia, especialistas na conservação e no preparo dos corpos de pessoas mortas para o velório, resgatando a boa fisionomia do falecido e evitando decomposições naturais.

“Essas pessoas são aquelas que cuidam da nossa imagem, são aquelas pessoas que fazem a maquiagem do defunto”, ressalta.

De acordo com a senadora, a proposta reflete a demanda crescente da indústria funerária no país, além da preocupação quanto aos aspectos ambientais e de saúde pública, o que fez com que profissionais da área reivindicassem atenção aos seus serviços. “Esses profissionais manipulam frequentemente materiais químicos e biológicos que podem provocar efeitos adversos”, alerta Soraya.

A senadora ainda destacou o valor emocional do serviço, reforçando a importância da profissão em um momento geralmente doloroso para a família do falecido.

“Assim, é possível ter em mente recordações mais felizes e menos pesadas. O valor do serviço é psicológico e emocional e por isso merece atenção”, conclui.

O projeto ainda aguarda designação de relator.

Joás Benjamin, sob supervisão de Patrícia Oliveira